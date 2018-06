Há 30 anos, Mike Tyson destruía Larry Holmes

crédito: reprodução/Youtube

O ano de 1988 marcou a carreira de Mike Tyson. Com três nocautes impressionantes, o Iron Man aumentou sua fama como um dos maiores pugilistas de todos os tempos.

Antes de atropelar Tony Tubbs, em Tóquio, e liquidar Michael Spinks, em junho, o mais novo campeão dos pesos pesados destruiu com o veterano Larry Holmes.

Aos 38 anos, Holmes interrompeu a aposentadoria, após ter sido “roubado” diante de Spinks, em 1985. Na oportunidade, Holmes poderia ter igualado a marca de 49 vitórias consecutivas obtida pelo lendário Rocky Marciano.

Holmes foi seduzido por Don King, que foi até sua casa durante uma madrugada com US$ 1,5 milhão de dólares em uma mala. “Não posso enfrentar aquele moleque. Ele está massacrando todo mundo”, disse o ex-campeão de 1978 a 1985, antes de ver as notas verdinhas.

Com um direto de direita, Holmes chegou a fazer Tyson sangrar pelo nariz. Mas não havia jeito de suportar o ritmo alucinante do rapaz de 21 anos de idade.

Vitória de Tyson por nocaute no quarto assalto, após três quedas de Holmes.

A lenda Tyson era cada vez maior.