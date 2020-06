Há 32 anos, Mike Tyson destruía Michael Spinks e era coroado ‘Rei do Boxe’

Em 27 de junho de 1988, Mike Tyson teve a maior atuação de um peso pesado. A impressão é de quem ninguém conseguiria ficar em pé diante dele. E foi oque aconteceu com Michael Spinks, derrubado após apenas 1min31.

E olha que os críticos dividiam opiniões. O Convention Hall, em Atlatic City, estava abarrotado: 21.785 pessoas traziam uma energia impressionante. Mais de US$ 70 milhões foram arrecadados. Um recorde. Tyson tinha bolsa de US$ 20 milhões e Spinks US$ 13,5 milhões.

Depois do nocaute relâmpago, Tyson foi coroado como o “Rei do Boxe”. Confira a luta mais aguardada do século XX.