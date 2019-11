Há 34 anos, Rocky Balboa nocauteia Ivan Drago e vinga Apollo Creed

Rocky 4 é apontado por muitos fãs como o melhor episódio da saga protagonizada por Sylvester Stallone. Há exatos 34 anos, Balboa (Stallone) venceu o russo Ivan Drago (Dolph Lundgren), que havia matado Apollo Creed (Carl Weathers) em um combate nos Estados Unidos.

Depois de grande preparação na União Soviética, Rocky sai da aposentadoria e derrota o gigante russo no maior “duelo” do cinema em todos os tempos. O final épico com o presidente Mikhail Gorbatchov aplaudindo a vitória de Rocky é inesquecível. Assim como o público presente no ginásio gritando “Rocky, Rocky”.

Em janeiro, durante a estreia de “Creed 2”, que conta a luta entre Adonis Creed (Michael B. Jordan) e Viktor Drago (Florian Monteanu), Ivan Drago pediu “desculpas” a Adonis por ter “matado” seu pai. Adonis perde uma luta e depois devolve a derrota para Viktor.