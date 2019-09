Há 42 anos, o seriado “Eu sou o maior: As Aventuras de Muhammad Ali” teve início no canal NBC, nos Estados Unidos. Foram 13 capítulos de 22 minutos, que eram passados nos sábados pela manhã.

O personagem, uma mistura de Tarzan com Batman, era dublado pelo próprio Ali. A produção entrou no ar dia 10 de setembro e no dia 19 Ali enfrentou e venceuu Earnie Shavers, em Nova York, no Madison Square Garden.

Veja o primeiro capítulo: