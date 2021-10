Há 45 anos, a última luta de Eder Jofre. E o mundo do boxe nunca se esqueceu do Galo de Ouro

Há 45 anos, Eder Jofre disputou sua última luta. O duelo foi no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, diante do mexicano Octavio Gomez e a vitória foi por pontos, após dez assaltos, em decisão unanime dos jurados.

E o mundo do boxe nunca se esqueceu do Galo de Ouro, que no próximo dia 17 terá seu nome incluído no Hall da Fama da Costa Oeste dos Estados Unidos. Desde 1992, Eder já faz parte do Hall da Fama Internacional de Canastota.

Eder, atualmente com 85 anos, foi campeão dos galos de 1960 a 1965, além de ostentar o cinturão dos pesos penas de 1973 a 1974.

O evento também será marcado pelo lançamento oficial da biografia de Eder Jofre feita pelo jornalista norte-americano Christopher J. Smith: “Eder Jofre, o primeiro campeão mundial do Brasil”. Morador em Los Angeles, o escritor teve contato com o ex-campeão mundial e sua família por vários anos.

Reveja momentos de Eder x Gomez. Narração de Luiz Noriega. Repare no barulho do ginásio lotado.