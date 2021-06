Há 45 anos, os 6 milhões de dólares que mancharam a carreira de Muhammad Ali

Essas lutas exibição que estão envolvendo boxeadores, lutadores de MMA e youtubers não são novidade no mundo das lutas.

Em 26 de junho de 1976, 32.897 espectadores foram ao Nippon Budokan, em Tóquio, para ver o duelo entre Muhammad Ali, campeão mundial dos pesos pesados do boxe, e Antonio Inoki, astro do wrestling e do karate.

Por 6 milhões de dólares, Ali aceitou levar 107 chutes de Inoki, que passou a maior parte do tempo com as costas do chão, evitando a troca de golpes com as mãos e em pé.

Ali foi muito criticado por parte dos fãs e da imprensa, mas o evento serviu como precursor por combates de MMA. Os 34 países que compraram os direitos de transmissão, incluindo o Brasil, acumularam uma audiência de 1,4 bilhão de pessoas.

Com o empate apontado pelos jurados, Ali voltou para casa mais rico, com sérios problemas nas pernas por causa das constantes pancadas e criticado pelo mundo do boxe.

Veja alguns momentos da luta: