Há 55 anos, Eder Jofre sofria a segunda e última derrota como profissional

Há exatos 55 anos, Eder Jofre sofria a segunda e última derrota como profissional. Foi diante do japonês Fighting Harada, em Tóquio, Japão, na revanche. Em maio de 1965, o Galo de Ouro perdeu o título mundial também em um duelo de 15 assaltos. Foram as únicas vezes em que o brasileiro subiu no ringue e não teve seu braço erguido.

Como havia sido o primeiro combate, o segundo duelo foi bastante equilibrado, com os três jurados apontando o lutador asiático como o vencedor: 71 a 68, 71 a 69 e 69 a 68.

Harada foi acusado de usar muito a cabeçada e até chegou a ser punido pelo juiz no sétimo assalto, após duas cabeças em Eder. Mais de 15 mil espectadores viram o combate no Budokan Hall.

