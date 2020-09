Há 68 anos, Rocky Marciano acertou o golpe mais forte da história do boxe

Rocky Marciano ganhou o título mundial dos pesos pesados em 23 de setembro de 1952, diante de 40.379 espectadores, no Philadelphia Municipal Stadium, com um nocaute espetacular sobre Jersey Joe Walcott, no 13º assalto, quando perdia na análise dos jurados: 8 a 4, 7 a 4, e 7 a 5.

O duelo foi visto em 50 teatros distribuídos 31 cidades dos Estados Unidos.

Marciano sofreu a primeira queda da carreira no primeiro assalto, após receber um belíssimo gancho de esquerda de Walcott. O combate seguiu equilibrado, mas Marciano acertou um direto de direita que explodiu no queixo de Walcott no antepenúltimo round.

O golpe é apontado por muitos como o mais violento da história do boxe.