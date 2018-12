Hall da Fama do Boxe anuncia os novos integrantes para a 30ª edição em 2019

O Hall da Fama do Boxe, com sede em Canastota, Nova York, anunciou os nomes dos indicados para a 30ª edição em 2019. Os boxeadores foram: Julian Jackson, James Buddy McGirt, Donald Curry e Tony DeMarco. O treinador foi Teddy Atlas. A festa será em junho do ano que vem. Eder Jofre faz parte do Hall desde 1992.

Julian Jackson, de Ilhas Virgens, está com 58 anos, e teve um cartel de 55 vitórias (49 nocautes) e seis derrotas. Ele lutou de 1981 a 1998 e foi campeão dos médios-ligeiros e dos médios.

O norte-americano James Buddy McGirt, de 54 anos, somou 73 vitórias (48 nocautes), seis derrotas e um empate. Campeão dos superleves e meio-médios, lutou de 1982 a 1997.

Donald Curry, dos Estados Unidos, lutou de 1980 a 1997 e foi campeão entre os médios-ligeiros e meio-médios. Acumulou 34 vitórias (25 nocautes) e seis derrotas.

O norte-americano Tony DeMarco, de 86 anos, foi campeão entre os meio-médios. Lutou de 1948 a 1962 e somou 58 vitórias (33 nocautes), 12 derrotas e sete empates.

Teddy Atlas, de 62 anos, foi treinador no início de carreira de Mike Tyson e de vários campeões como o peso pesado Michael Moorer. Atualmente é comentarista de TV.