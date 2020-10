Hamilton ou Senna? Nadal ou Federer? LeBron ou Jordan? Robinson ou Ali?

Domingo passado foi histórico para o esporte com as conquistas de Lewis Hamilton, Rafael Nadal e LeBron James. Em seguida, nas redes sociais, foram inúmeras as discussões para se apontar o melhor em cada modalidade.

Análises que não levam a nada, mas são muito divertidas e servem para resgatar a história de esportistas com grande passado e que jamais poderão ser esquecidos.

Os fãs do automobilismo discutem sobre Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Alain Prost e tantos outros. No tênis, ou o fã é Rafael Nadal ou Roger Federer. O gozado é que os dois são muito amigos e se respeitam demais. Já no basquete, para alguns, LeBron James estaria chegando perto de Michael Jordan. O que não concordo.

E no boxe? Apesar da quantidade imensa de lendas, a “briga” continua sendo entre Sugar Ray Robinson e Muhammad Ali. Mas quando é possível lembrar que o próprio Ali era fã de Robinson, a indicação de quem é o maior pugilista de todos os tempos fica fácil.