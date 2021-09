Hebert Conceição, Beatriz Ferreira e Abner Teixeira: boxe em Paris-2024 corre perigo

Como faz desde 2018, o COI voltou ameaçar tirar o boxe dos próximos Jogos Olímpicos, se a Aiba não apresentar atitudes contra a corrupção. Este é um alerta principalmente para os medalhistas brasileiros em Tóquio, Hebert Conceição (ouro), Beatriz Ferreira (prata) e Abner Teixeira (bronze).

“Considerando as muitas preocupações restantes não resolvidas, o Conselho Executivo do COI solicitou que o diretor geral e o diretor de ética e conformidade acompanhem a situação da Aiba, bem como as conclusões de vários especialistas independentes”, escreveu Christophe De Kepper, diretor geral do COI na carta, endereçada ao atual presidente da Aiba, Umar Kremlev.

Endividamento da Aiba, reclamações sobre arbitragem e sistema de julgamento das lutas são principais problemas, que, segundo o COI, precisam ser resolvidos em breve.

“Com base no exposto, o Conselho Executivo do COI reafirmou suas preocupações mais profundas e reiterou sua posição anterior com relação ao lugar do boxe no programa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e edições futuras”, ameaçou o comunicado do COI.