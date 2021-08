Hebert Conceição leva ouro com nocaute ao estilo Rocky Balboa

Ao final do segundo assalto, ao ver que os cinco jurados davam o ucraniano como vencedor por 20 a 18, admito que por um instante joguei a toalha na decisão do ouro entre os médios em Tóquio. Por isso, talvez, eu nunca tenha sido um verdadeiro campeão como é Hebert Conceição.

Mas com o passar do terceiro assalto, um sentimento de Rocky Balboa tomou conta da minha torcida. Hebert distribuía uppers, que explodiam no queixo do rival. Um deles poderia resolver o problema e levar o ucraniano para a lona.

Mas o golpe definitivo veio em um cruzado, que me fez lembrar do Rocky. Foi duro, preciso, justo, aniquilador…. Um pontapé no sofá e o copo de coca-cola no chão foram reflexo da surpresa do golpe e da alegria que tive com o golpe .

Poucos nocautes são registrados no boxe olímpico. As lutas são curtas, as luvas são enormes, o que aumenta ainda mais o feito do brasileiro. Para aqueles que se surpreenderam com a paralisação da luta com o ucraniano em pé, no boxe olímpico as regras com a segurança dos lutadores é muito rígida, sempre preocupada com a integridade física.

Hebert foi um monstro!!!