Henrique Cruz, Pablo Maia e Ronald Ribeiro são os novos talentos da The Oliveira Brothers

A equipe The Oliveiras Brothers (TOB) faz um trabalho diferenciado no boxe brasileiro. Conversei com Ivan Oliveira sobre novos talentos que estão sob sua orientação. E o técnico me apresentou três nomes que vão representar o Brasil, segunda quinzena de abril, na Polônia, no campeonato mundial juvenil.

São eles:

Ronald Andrade, vindo do Espírito Santo e chegado à TOB em janeiro de 2019. Ronald, de 18 anos, foi treinado pelo próprio pai, Ronaldo Ribeiro com quem se desenvolveu muito na modalidade. Seis meses após a chegada na TOB, Ronald conquistou o vice campeonato nacional na classe cadete (15/16) e chamou a atenção da comissão técnica da CBBOXE.

Pablo Maia é mais um dos atletas da TOB que disputou a vaga para o mundial. Vindo do interior da Bahia , São Sebastião do Passé, ainda que com pouca experiência competitiva, Pablo trazia consigo um trabalho de base muito bem feito pelo seu treinador da época Maile do Vale. A exemplo de Ronald, Pablo conquistou a medalha de prata no nacional para Cadetes (15/16).

Henrique Cruz é o terceiro boxeador da TOB que disputou vaga para o campeonato na Polônia. Vindo da cidade de Salvador, Henrique, de 19 anos, iniciou a prática do boxe com o treinador Isnar Rabelo e veio para a The Oliveira Brothers em 2019, quando já havia coinquistado dois pódios como cadete (prata e bronze). Em seu primeiro ano como boxeador juvenil ficou em terceiro lugar.

A The Oliveira Brothers é uma das principais equipes do Brasil na revelação de novos talentos do boxe nacional. Foi a única equipe do Brasil a enviar para o campeonato mundial juvenil de Budapest/Hungria 2018, dois boxeadores: Luiz Gabriel de Oliveira, o Bolinha que hoje integra a equipe olímpica principal, e Pedro Conceição, atleta tri campeão nacional. Na ocasião o Brasil conquistou duas medalhas de bronze, e uma delas foi conquistada por um dos atletas da TOB. O dono da façanha foi Bolinha, que após 4 lutas (3 vitórias e 1 derrota)

Ronald Ribeiro

Categoria 52kg

Nasc: 12/05/2003

Cartel 62-11

Principais Conquistas

Medalha de Bronze Brasileiro 2018

Campeão Paulista 2019

Campeão Copa Talento 2019

Vice Campeão Brasileiro 2019

Campeão Copa Biritiba Mirim 2020

Campeão Copa Impacto 2020

Pablo Maia

Categoria 56kg

Nasc: 26/07/2003

Cartel 12-5

Principais Conquistas

Campeão Intermunicipal 2018

Campeão Baiano 2018

Campeão Copa Talento 2019

Campeão Paulista 2019

Vice Campeão Brasileiro 2019

Campeão Copa Impacto 2020

Henrique Cruz

Categoria 69kg

Nasc: 07/03/2002

Cartel: 21-8

Principais Conquistas

Vice Campeão Brasileiro 2017

Medalha de Bronze Brasileiro 2018

Medalha de Bronze Paulista 2019

Campeão Sul Matogrossense 2019

Vice Campeão J.A.I. 2019

Medalha de Bronze Brasileiro 2019

Campeão Copa Biritiba Mirim 2020

Campeão Copa Impacto 2020