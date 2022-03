Homem aponta arma para Mike Tyson após desafio para uma luta em um bar

crédito TMZ

Um homem, cuja identidade não foi reconhecida, apontou uma arma para Mike Tyson após ter desafiado o ex-campeão mundial dos eesos pesados para uma luta. O acontecimento ocorreu em um bar de Los Angeles na noite de terça-feira, durante uma apresentação de stand up. O site TMZ tem o vídeo com as imagens.

O homem interrompeu a apresentação e desafiou Tyson. O artista, que estava se apresentando, tentou retirar o invasor do recinto, mas desistiu após ele puxar um revólver. A maioria das pessoas se atirou para debaixo das mesas.

Em seguida, o homem pareceu se arrepender e foi chamado por Tyson, que estava sentado em uma cadeira na primeira fileira. Os dois se abraçaram e o indivíduo antes de deixar o local pediu ao ex-boxeador que não chamasse a polícia.