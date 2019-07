Ibrar Riyaz, o Íbis do boxe, perde pela 166ª vez em 11 anos de carreira profissional

O britânico Ibrar Riyaz, de 34 anos, tem um cartel impressionante. Em quase 11 anos de carreira profissional, o meio-médio soma seis vitórias (três nocautes), 166 derrotas (quatro por nocautes) e quatro empates.

Em sua 13ª luta em 2019, o ‘Íbis do Boxe’ , referência ao pior time de futebol do mundo, Riyaz perdeu por nocaute técnico, neste sábado, no terceiro assalto, para o compatriota Dalton Smith, que fez apenas sua segunda luta na carreira.

Riyaz não vence uma luta desde 29 de julho de 2017. De lá para cá foram 41 combates perdidos. Simpático, sempre com o sorriso no rosto, o inglês, que mora em Reading, já tem luta marcada para 7 de setembro, quando terá pela frente Terence Freshwater, que fará sua estreia.