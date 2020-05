Incrível o desejo do MMA por Mike Tyson. Aceitem! Ele foi, é e sempre será um boxeador

Mike Tyson anunciou que vai revelar esta semana o adversário e a data do seu retorno aos ringues. Aos 53 anos, o ex-campeão mundial dos pesos pesados revelou que quer fazer lutas-exibição para ajudar pessoas carentes.

Bastou o Iron Man apresentar vídeos de treinos e demonstrar estar em forma para que uma coleção de ofertas fosse apresentada por pessoas das artes marciais mistas.

É incrível o desejo, a obsessão, a paixão que o MMA tem por Mike Tyson. Talvez por não conseguirem manter em evidência por muito tempo os seus ídolos. Desde a época em que Tyson estava no auge e quiseram colocá-lo diante de Rickson Gracie. Depois foi Royce Grace. Com a aposentadoria, vieram os rumores de um duelo com Anderson Silva, Vitor Belfort, Wanderley Silva, uma seleção. Isso para não contar Dana White, presidente do UFC, que falou muito em realizar lutas, mas teve de se contentar com o circo armado com Floyd Mayweather e Conor McGregor.

Uma lenda do esporte permanece como lembrança dos fãs eternamente. Mike Tyson é um astro da nobre arte. Foi, é e sempre será. Não acredito, mas ele até pode fazer uma luta de exibição por caridade no MMA. Porém, sempre será um boxeador.