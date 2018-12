Irmãos Jermall e Jermell Charlo sao atração neste sábado no FOX Sports

O último grande evento do boxe internacional no ano terá transmissão do canal FOX Sports, neste sábado à noite, direto do Barclay’s Center, em Nova York. Estarão em ação os talentosos irmãos Charlo.

Jermall Charlo, com 27 vitórias e 21 nocautes, terá pela frente o russo Matt Korobov, que soma 28 triunfos e apenas uma derrota. Estará em jogo o título interino dos médios do Conselho Mundial de Boxe.

Jermell Charlo, dono de um cartel de 31 vitórias, com 15 nocautes, coloca o título dos médios-ligeiros do CMB frente ao compatriota Tony Harrison, que perdeu duas vezes em 29 combates.

A programação ainda terá a apresentação de mais dois irmãos. Os cubanos Rances (peso leve) e Leduan (pena) Barthelemy.

Outra atração é o duelo entre os pesos pesados de segundo escalão Domicic Breazeale e Carlos Negron.