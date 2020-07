Ivete Sangalo mantém a forma com treino de boxe durante a pandemia

Ivete Sangalo mantém a forma com treinos de boxe durante a pandemia, em sua casa, em Salvador. A cantora voltou a postar um vídeo, neste sábado, no qual soca um boneco de treino. “Ah, boneco….se você soubesse”, brincou a artista, ao escrever como legenda nas imagens.

As lives da cantora no confinamento causaram grande sucesso e arrecadaram milhares de doações. Amiga do conterrâneo Popó, a cantora já fez várias sessões de treinamento com o tetracampeão mundial.