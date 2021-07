Jack Dempsey x Georges Carpentier, a 1ª luta do século, completa 100 anos

Em 1998, Rachel de Queiroz foi entrevistado pelo programa Noite do Boxe na ESPN Brasil. Surpreendentemente, uma das maiores escritoras brasileiras revelou seu amor pelo boxe e admiração ainda maior pelo francês Georges Carpentier. “Ele era lindo e elegante”, disse a João Palomino, então o repórter da matéria.

Rachel de Queiroz lembrou que foi levada pelo pai para ver a luta no cinema semanas depois daquele 2 de julho de 1921. Ela ficou triste, pois Carpentier perdeu no quarto assalto para o norte-americano Jack Dempsey.

Jack Dempsey x Georges Carpentier foi a 1ª luta do século. O primeiro combate de boxe transmitido pelo rádio reuniu mais de 90 mil espectadores em Nova Jersey, onde foi arrecadado US$ 1,7 milhão nas bilheterias, recorde para a época.

Leia a seguir uma parte do texto do jornalista/historiador Michael Carbert sobre esta luta inesquecível:

“O ano era 1921. Jack Dempsey, o campeão mundial dos pesos pesados, reinou como a figura mais titânica em todos os esportes profissionais, embora sua imagem pública tivesse sido manchada por um escândalo. No ano anterior, ele se divorciou de sua primeira esposa, Maxine Cates, uma funcionária de um bar que conheceu durante seus dias de vagabundo, e os procedimentos legais forneceram material de escolha para os tablóides e colunistas de fofoca. A reputação de Dempsey sofreu graves danos quando o tribunal ouviu alegações de que o campeão preferia se relacionar com a baixa companhia e frequentar prostíbulos a ser um marido e pai responsável. Pior de tudo, Cates sugeriu que o adiamento concedido a Dempsey pelos militares, dispensando-o de servir na Primeira Guerra Mundial, não fora merecido.

Em contraste brilhante estava Georges Carpentier, um francês e campeão mundial dos meio-pesados. Mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, Carpentier desfrutou de enorme popularidade como o melhor boxeador de toda a Europa, ganhando títulos europeus em todas as categorias, do meio-médio ao pesado, antes de ingressar no esforço de guerra como piloto. Ele serviu com tal distinção que recebeu as maiores honras de sua nação, a Croix de Guerre e a Medaille Militaire. Como resultado, Carpentier gozava da mesma fama e atenção dos artistas mais famosos e sua reputação era irrepreensível. Homens o admiravam e mulheres desmaiavam. Neysa McMein, uma popular socialite e ilustradora americana, esboçou “O Orgulho de Paris” para o The New York Evening World e declarou que Michelangelo “teria desmaiado de alegria com a beleza de seu perfil”.

Dempsey não recebeu nenhum elogio bajulador por seu rosto carrancudo. Agora considerado um “preguiçoso”, o contraste entre os dois campeões não poderia ter sido mais gritante. Dempsey trouxe à mente acampamentos de vagabundos, bordéis e bares miseráveis com serragem no chão, enquanto “The Orchid Man” evocava o jardim de Monet, a Champs-Élysées e o Louvre. Enquanto Dempsey era “tigre”, Carpentier era “elegante”. Enquanto o campeão era um “bruto” desgraçado, o desafiante era um “herói” arrojado.

Não houve promotor mais astuto do que Tex Rickard, que reconheceu o enorme potencial de um confronto Dempsey x Carpentier para capturar a imaginação do público. Ele ofereceu aos lutadores US$ 300 mil para o campeão e US$ 200 mil para o desafiante – agendou a luta para o fim de semana de 4 de julho e promoveu a luta como um choque monumental entre o bem e o mal.

Jornalistas de todo o mundo foram até Boyle’s Thirty Acres, em Nova Jersey, para cobrir a luta, o local escolhido em parte por sua proximidade com a cidade de Nova York. Um estádio especial para noventa mil lugares foi construído no terreno baldio, sua construção exigindo dois milhões de pés de madeira e sessenta toneladas de pregos. Mais de dois mil policiais e seguranças estavam presentes, bem como 600 porteiros designados para verificar a existência de ingressos falsificados.

O público presente pagou mais de 1,7 milhão de dólares, a primeira bilheteria de um milhão de dólares, duas vezes mais do que em qualquer luta anterior. Os espectadores vinham de automóvel, barco, bonde ou por trens especiais através do túnel Holland saindo da cidade de Nova York. Ao lado do ringue havia uma galeria brilhante de artistas, políticos e celebridades. Centenas de milhares se reuniram em vários locais públicos – bares, restaurantes, teatros e salões – para ouvir o primeiro evento esportivo transmitido ao vivo pela rádio. Na cidade de Nova York, uma multidão de cerca de dez mil se reuniu na Times Square apenas para obter atualizações sobre a luta publicadas em letreiros. Tudo isso para uma luta de boxe.

Exceto por uma rodada de abertura em ritmo acelerado, a luta em si provou ser menos do que cintilante. Desfrutando de uma vantagem de peso de dezesseis libras (quase oito quilos), Dempsey perseguiu implacavelmente seu adversário, absorvendo a alardeada liderança da mão direita do herói de guerra com poucos problemas. No terceiro assalto, o campeão assumiu o controle total. Suas vantagens em força e poder permitiram que ele superasse os golpes de Carpentier e administrasse um ataque corporal devastador que roubou o desafiante de suas pernas e resistência. Em menos de nove minutos de ação, ficou evidente até mesmo para os seguidores mais fervorosos de Carpentier que o francês, apesar de lutar galantemente, não tinha chance. Na quarta, ele levou uma surra violenta, caindo duas vezes, a segunda vez para a contagem até o fim.

No dia seguinte, os resultados de “A Luta do Século” dominaram as primeiras páginas de todos os principais jornais. Não porque foi uma luta extremamente emocionante, ou porque os boxeadores fizeram uma incrível exibição de técnica, mas porque foi uma grande história, com dois personagens atraentes. Suas origens e personas públicas contrastantes criaram um drama irresistível e, até hoje, isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que inspira grandes números de pay-per-view monstruosos.”