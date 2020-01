Janeiro é mês de celebrar Muhammad Ali, Joe Frazier e George Foreman

O mês de janeiro é especial para o boxe. É neste mês que três das maiores lendas da categoria dos pesos pesados nasceram: Muhammad Ali, Joe Frazier e George Foreman.

O primeiro a apagar as velinhas é Foreman, que no próximo dia 10 festeja 71 anos. No dia 12, Frazier, morto em 2011, completaria 76 anos, enquanto Ali, o mais velho, teria 78 no dia 17. Ele morreu em 2016.

Os três proporcionaram seis duelos inesquecíveis. Em 1971, no Madison Square Garden, em Nova York, Frazier venceu Ali, após 15 assaltos. Dois anos depois, Foreman nocauteou Frazier, em dois assaltos, na Jamaica.

Em 1974, Ali ganhou de Frazier, em Nova York, após 12 assaltos, e de Foreman, no oitavo round, na lendária luta no Zaire. No ano seguinte, nas Filipinas, Ali ganhou de novo de Frazier, naquela que é apontada por muitos historiadores como a maior luta de todos os tempos. Em 1976, Foreman nocauteou mais uma vez Frazier, desta vez em Nova York, no quinto assalto.