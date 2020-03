Joe Frazier ‘derruba’ Lennox Lewis e vai encarar Muhammad Ali na semfinal do e-WBSS

Joe Frazier está na semifinal do e-WBSS. Nesta terça-feira, o norte-americano ‘nocauteou’ o britânico Lennox Lewis e garantiu presença na semifinal de sexta-feira, quando terá pela frente Muhammad Ali, vencedor no duelo de segunda-feira diante de Evander Holyfield.

Nesta quarta-feira será a vez de Mike Tyson enfrentar Eric Butterbean Esch, enquanto na quinta-feira George Foreman terá pela frente David Haye. Os vencedores nesses dois duelos virtuais farão a outra semifinal no sábado.

Nesta terça-feira, “em Londres”, Frazier e Lewis fizeram um grande duelo. O americano conseguiu um knockdown logo no primeiro assalto, com um fortíssimo direto de direita.

O britânico se recuperou nos três assaltos seguintes, graças ao competente direto de direita. No quarto round, Lewis acertou bela direita em direto e a esquerda explodiu na linha de cintura de Frazier, que caiu.

Os dois voltaram muito desgastados para o quinto round. Foi um duelo entre a esquerda em cruzado de Frazier e o upper de direita de Lewis.

Mas a reação de Lewis parou no sexto assalto, quando o inglês caiu logo no início e passou o resto do tempo tentando bloquear o ataque do rival.

A luta acabou no sétimo, quando Frazier conseguiu mais duas quedas. Na segunda, Lewis não voltou.

