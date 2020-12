Joe Joyce e Lyndon Arthur demonstram a importância do jab em duas grandes vitórias

Joe Joyce e Lyndon Arthur demonstraram nos últimos dois finais de semana a importância de um jab bem aplicado em duas grandes vitórias. O peso pesado e o meio-pesado surpreenderam e venceram, respectivamente, os favoritos Daniel Dubois e Anthony Yarde.

No último dia 28, Joyce, medalhista de prata nos Jogos do Rio, em 2016, cansou de castigar o olho esquerdo de Dubois, que acabou desistindo do combate, no décimo assalto, com uma fratura em um osso orbital, o que o levará para uma cirurgia e sequente recuperação de quatro meses.

Arthur não foi diferente diante de Yarde e conseguiu somar pontos importantes graças aoa seus golpes com a mão esquerda, que impediram Yarde de diminuir a distância.

Os dois pugilistas britânicos mostraram que saber usar o golpe mais simples do boxe pode ser um aliado na conquista de um grande resultado.