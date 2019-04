José Aldo pode ser uma das atrações do Boxing For You em 2020

José Aldo, ex-campeão mundial do UFC, deu uma entrevista na semana passada na qual revelou querer migrar para o boxe. Motivo: ganhar mais dinheiro. Há um ano e meio, o lutador começou a treinar com Robert Garcia, renomado treinador de boxe, que orienta também medalhista olímpico Esquiva Falcão.

Em 2017, Aldo, que está com 32 anos, ficou no córner de uma luta de Esquiva Falcão, em Los Angeles, nos Estados Unidos, juntamente com Robert Garcia.

Por contrato, Aldo tem mais três lutas para realizar no UFC. Depois, ele está apalavrado com o empresário Sergio Batarelli para integrar o time do Boxing For You. A previsão inicial é que Aldo, que tem luta marcada no UFC Rio, em 11 de maio, faça sua estreia na nobre arte no ano que vem. “Tomara”, disse Batarelli.

Aldo não é o primeiro lutador de MMA a tentar a sorte no boxe. Vitor Belfort e Rogério Minotouro também migraram, mas não deram sequência à carreira e retornaram para o mundo das lutas mistas. “Meu sonho é lutar boxe e é onde eu também posso ganhar um bom dinheiro. Estou ouvindo propostas”, disse o peso-pena.