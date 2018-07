Joshua deve unificar título mundial dos pesados com Parker

O neozelandês Joseph Parker deve ser o próximo adversário do britânico Anthony Joshua. Se for confirmado, o duelo vai unificar três cinturões importantes do boxe internacional.

Joshua é dono dos títulos da Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe, enquanto Parker detém é o campeão pela Organização Mundial de Boxe.

O empresário Eddie Hearn, que cuida da carreira de Joshua, teria aprovado a proposta do time de Parker: 65 a 35 para o pugilista britânico.

Parker, de 25 anos, está invicto em 24 lutas. Ele soma 18 nocautes. Sua última luta ocorreu em 23 de setembro, quando venceu o britânico Hughie Fury, por pontos, após 12 assaltos.

Joshua, de 28 anos, medalha de ouro em Londres-2012, entrou no ringue pela última vez em 28 de outubro e venceu Carlos takam, no décimo round. O inglês acumula 20 vitórias, todas por nocaute.

O vencedor de Joshua x Parker deve enfrentar no fim de 2018 o detentor do cinturão do Conselho Mundial de Boxe, que pertence atualmente ao norte-americano Deontay Wilder.