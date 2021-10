Joshua exige revanche imediata e segunda luta com Usyk deve ser em março de 2022

Anthony Joshua exige revanche imediata e segunda luta com Oleksandr Usyk deve ser em março de 2022. O anúncio foi feito, neste sábado, pelo empresário Eddie Hearn, que cuida da carreira do britânico.

Com isso, uma unificação de título na categoria mais importante do boxe só deverá ocorrer no segundo semestre do próximo ano.

Hearn só não deixou claro onde será o segundo combate. Usyk revelou após a vitória do último dia 25, por pontos, no estádio do Tottenham, diante de 70 mil espectadores, o desejo de defender o cinturão na Ucrânia, na capital Kiev, onde o prefeito é seu amigo e ex-campeão mundial Vitaly Klitscko.