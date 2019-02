Joshua x Miller tem a maior pré-venda de ingressos da história do Madison Square Garden

A estreia de Anthony Joshua em ringues norte-americanos promete ser um sucesso, Nesta sexta-feira teve início a pré-venda dos ingressos para a luta do peso pesado britânico diante do norte-americanos Jarrel Miller. E foi registrada a maior venda da história do lendário Madison Square Garden.

As 20 mil entradas deverão ser consumidas rapidamente, apesar dos preços “salgados”. O bilhete mais barato custa US$ 106, enquanto o mais caro atinge o valor absurdo de US$ 2.506. Não foram divulgados quantas pessoas se interessaram em comprar entradas.

Os ingleses que quiserem ir até Nova York poderão adquirir um pacote de 1.095 libras, que inclui viagem de avião, hotel e transporte até o ginásio.

No duelo estará em jogo os cinturões da Organização Mundial, Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe, que pertencem a Joshua.

Joshua, de 29 anos, soma 22 vitórias, com 21 nocautes. Miller, de 30 anos, acumula 23 vitórias (20 nocautes) e um empate.

A luta terá transmissão da DAZN para os Estados Unidos.