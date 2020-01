Joshua x Ruiz 2 supera jogos do Liverpool e garante mais assinaturas para o DAZN em 2019

A segunda luta entre os pesos pesados Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua, dia 7 de dezembro, na Arábia Saudita, garantiu a maior venda de assinaturas em um evento para o DAZN. Os números não foram divulgados, mas foram contados na Áustria, Brasil, Canadá, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Suíça e Estados Unidos.

O combate superou jogos do Liverpool, disputados na Liga dos Campeões, contra Tottenham e Barcelona. As duas lutas do mexicano Saul Canelo Alvarez, o esportista mais bem pago do mundo, com um contrato de US$ 365 milhões por 11 lutas com a plataforma, ficou com o quarto e décimo eventos que mais geraram assinaturas.

Confira os dez eventos esportivos que mais garantiram assinaturas para o DAZN em 2019.

1. Anthony Joshua-Andy Ruiz Jr. II (7 de dezembro)

2. UEFA Champions League: Tottenham x Liverpool (1.º de junho)

3. UEFA Champions League: Liverpool x Barcelona (7 de maio)

4. Canelo Alvarez-Sergey Kovalev (2 de novembro)

5. KSI vs. Logan Paul II (9 de novembro) – luta de boxe entre youtubers

6. UEFA Champions League: Tottenham x Bayern Munich (1.º de outubro)

7. Serie A: Milan x Internazionale (21 de setembro)

8. UEFA Champions League: Ajax x Tottenham (8 de maio)

9. UEFA Champions League: Barcelona x Liverpool (1.º de maio)

10. Canelo Alvarez-Daniel Jacobs (4 de maio)