Joshua x Ruiz vai levar clima de Fla-Flu para o Madison Square Garden

O clima no Madison Square Garden, neste sábado, vai ferver para o duelo entre os pesos pesados Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr. . Com os 20 mil ingressos vendidos, a expectativa é de que oito mil serão ingleses e outros oito mil serão mexicanos. Desta forma, está garantida uma atmosfera de “Fla-Flu” para o templo máximo do boxe.

O estilo brigador de Ruiz, com certeza, vai fazer os mexicanos vibrarem nas arquibancadas, enquanto os ingleses não vão parar de cantar e cada golpe certo de Joshua será festejado como um gol.

O delírio do público poderá ser notado já nas preliminares, quando estarão em ação os também britânicos Callum Smith e Katie Taylor. Smith precisa do triunfo sobre Hassan N’Dam para continuar pleiteando um duelo com Saúl Canelo Álvarez. O combate pode ocorrer no Anfield Road, estádio do Liverpool, no ano que vem.

A irlandesa Taylor, que derrotou a brasileira Rose Volante, em março, é a campeã na categoria peso leve pela Associação Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe. A campeã olímpica em Londres-2012 vai enfrentar a belga Delfine Persoon, dona do cinturão do Conselho Mundial de Boxe. A vencedora vai ser a campeã unificada.