Julio César Chávez: 60 anos

Maior boxeador mexicano de todos os tempos, Julio César Chávez comemora, nesta terça-feira, 60 anos. Ex-campeão mundial dos superpenas, leves e meio-médios-ligeiros, O “Leão de Culiacán” somou 115 lutas, com 107 vitórias, 86 nocautes, seis derrotas e dois empates.

Durante a data festiva, JC Superstar aproveitou para relembrar a sua maior luta: ‘Senti a presença da morte’. Foi em 17 de março de 1990, diante do norte-americano Meldrick Taylor. A vitória só veio de forma polêmica a dois segundos do final do 12º e último round, quando o juiz Richard Steele paralisou o combate, após queda do norte-americano.

A decisão do juiz é discutida até hoje. Os dois voltaram a lutar em 1994, com mais uma vitória de Chavez, desta vez no oitavo assalto.