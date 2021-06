Julio Cesar Chavez demonstra em exibição que Canelo é o filho que ele não teve

Todos sabem da admiração de Julio Cesar Chavez por Saul Canelo Alvarez. Neste sábado, no estádio Jalisco, a lenda mexicana mais uma vez elogiou o astro atual do boxe internacional.

Fez questão de brincar com o atual campeão dos supermédios, que até ficou no seu córner durante a exibição com Hector Camacho Jr.. Antes, Canelo já havia parabenizado Anderson Silva pela vitória sobre Chavez Jr. (não merece este nome).

“Aqui está o maior boxeador mexicano da atualidade. Quero destacar seu perseverança, dedicação e disciplina”, disse Chavez Sr., abraçado a Canelo em cima do ringue.

Todas estas características faltam para seus dois filhos (Julio e Omar). Principalmente, o primeiro.