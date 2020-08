Julio Cesar Chavez é atração no DAZN e no Bandsports

Os fãs brasileiros de Julio Cesar Chavez poderão vê-lo em ação em dois momentos neste fim de semana. Primeiro, a partir desta sexta-feira, a plataforma DAZN coloca à disposição para seus assinantes o segundo duelo do maior boxeador mexicano de todos os tempos contra Oscar De La Hoya, o Golden Boy, em 1998.

Já o BandSports vai reviver o combate espetacular de 1990 entre Chavez e o norte-americano Meldrick Taylor. Para muitos, a grande vitória na carreira do JC Superstar. O nocaute veio a dois segundos do final do 12º assalto.

Verdadeiros clássicos do boxe. Imperdível!