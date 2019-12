Julio Cesar Chavez Jr. diz estar ‘limpo’ para duelo do dia 20 contra Daniel Jacobs. DAZN transmite

Julio Cesar Chavez Jr. afirmou estar totalmente ‘limpo’ para enfrentar Daniel Jacobs, dia 20, em Phoenix, em duelo dos supermédios. Em entrevista à ESPN mexicana, o filho da lenda revelou que bebia muita cerveja a cada derrota.

“O maior problema que tenho são distrações para não me concentrar no que é importante para mim. Por ser frouxo, indisciplinado e consumir uma substância para esquecer da minha realidade. Após as derrotas, ao invés de ir ao ginário e treinar, eu bebia cerveja. Cada vez mais”, disse o pugilista, de 33 anos, dono de um cartel de 51 vitórias (33 nocautes), três derrotas e um empate.

“Eu quero ser o melhor boxeador do mundo e para conseguir isso tenho de treinar três vezes mais que antes. Não posso ir festejar após uma vitória. Tenho de vencer uma vez, outra e mais uma”, afirmou o pugilista, que venceu Evert Bravo em agosto, após mais de dois anos afastado dos ringues depois da derrota para Saul Canelo Alvarez. “Quero fazer história no boxe e sei que irei me arrepender se não conseguir.”

Chavez foi campeão dos médios de 2010 a 2012, enquanto Jacobs, também ex-campeão dos médios, perdeu sua última luta, em maio, diante de Saul Canelo Alvarez. Os dois boxeadores foram submetidos a exames antidoping, que não apontaram intoxicação.

Jacobs x Chavez terá transmissão do DAZN para o Brasil.