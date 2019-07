Julio Cesar Chavez Jr. volta a lutar dia 10 de agosto. Será que ainda há tempo de retomar a carreira?

Julio Cesar Chavez Jr., filho da lenda mexicana, volta a lutar após dois anos de ausência dos ringues. Seu retorno está marcado para dia 10 de agosto, em Tijuana, México, diante do colombiano Evert Bravo.

Todos querem saber se o ex-campeão mundial ainda tem condições de seguir na ativa. O adversário soma 25 vitórias, dez derrotas e um empate. Chavez Jr. possui um cartel de 50 vitórias, três derrotas e um empate.

Chavez Jr. não gosta de treinar, prefere as festas e não representou nos ringues a mesma tradição do pai, que é considerado por muitos como o maior boxeador da história do México.

Na semana passada, Julio Cesar Chavez precisou desmentir uma “fake news”, que dizia sobre uma internação de Junior para se tratar contra as drogas. O pai postou fotos do treinamento do filho.

Chavez Jr. não luta desde 6 de maio de 2017, quando foi derrotado por pontos por Saúl Canelo Álvarez, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, após decisão unânime dos jurados.