Julio Cesar Chavez Jr. x Anderson Silva promete ser pior do que foi Floyd Mayweather x Conor McGregor

Parecia que nada poderia superar o circo armado por Floyd Mayweather e Conor McGregor, em 2017. Mas o encontro entre Julio Cesar Chavez e Anderson Silva, previsto para 19 de junho, no estádio Jalisco, em Guadalajara, no México, promete ser ainda pior.

Mayweather x McGregor foi uma armação que rendeu centenas de milhões de dólares. Chavez x Anderson não deverá ter o mesmo interesse e a disputa deverá ser verdadeira. Caso Chavez, de 35 anos, consiga estar no mínimo da forma, deverá espancar o ex-astro do MMA, que está com 45 anos.

Mas e daí? O que isso vai representar? Nada! O site TMZ anunciou a luta. Será que os mexicanos, tão conhecedores do boxe, vão engolir ver o filho de seu maior astro da nobre arte no ringue para um evento no qual apenas interessa o dinheiro?