Julio Cesar Chavez revela internação do filho: ‘Ele está em recuperação’

O lendário Julio Cesar Chavez revelou que seu filho, Julio Jr., está internado, encerrando as especulações de que teria sido sequestrado. A imprensa mexicana se surpreendeu pelo fato do boxeador abandonar as redes sociais nos últimos dez dias.

“Olá a todos os meus amigos que perguntaram sobre meu filho Julio”, disse o ex-campeão mundial, em um vídeo, acompanhado pelo neto, filho de Jr. “Quero dizer que meu filho está em boas mãos, meu filho está em programa de recuperação, se recuperando. Ele vai ficar bem em breve e poderá falar com todos vocês. Para todos aqueles que estão perguntando onde meu filho está, se ele foi sequestrado, se ele está desaparecido, nada disso. Meu filho está se recuperando e muito em breve ele dará informações. Bençãos para todos”.

Julio Cesar Chavez Jr. de 36 anos, lutou pela última vez em dezembro, quando venceu David Zegarra, por pontos, após dez assaltos. Em seguida, especulou-se que Junior poderia enfrentar neste primeiro semestre o youtuber Jake Paul, mas as negociações jamais se concretizaram.