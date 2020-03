Julio Cesar Chavez x Meldrick Taylor: uma das maiores lutas de todos os tempos completa 30 anos

Um duelo de invictos.

Julio Cesar Chavez com 68 vitórias e campeão dos meio-médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe.

Meldrick Taylor com 24 vitóriais, um empate e campeão dos meio-médios-ligeiros da Federação Internacional de Boxe.

Campeão olímpico em 1984, Taylor estava no auge da forma e dominou com maestria a luta, diante de um Chavez surpreendido pela velocidade e precisão do adversário.

O 12.º round começou com Taylor na frente para dois jurados: 108 a 101 e 107 a 102. Outro viu outra luta e deu 105 a 104 para Chavez.

No último assalto, o norte-americano, erradamente, aceitou a luta na curta distância, recebeu dois fortes golpes, um na cabeça, outro na cintura e foi para o córner. Chavez, então, acertou fortíssimo direto de direita. Taylor caiu. O juiz Richard Steele iniciou a contagem aos 17 segundos para o fim e considerou que Taylor não tinha condições de continuar.

O resultado final foi nocaute técnico a dois segundos do final da luta. Para desespero do técnico de Taylor, Lou Duva.

