Katie Taylor anuncia luta unificatória com Rose Volante dia 15 de março

Uma das lutas mais importantes do boxe brasileiro está fechada. Trata-se do duelo entre Rose Volante e Katie Taylor. O empresário da boxeadora irlandesa anunciou nesta sexta-feira o duelo nas redes sociais. Vai acontecer, provavelmente, dia 15 de março, na Filadélfia, durante o fim de semana das festividades do Saint Patrick Day.

Taylor, medalha de ouro em Londres-2012 e pentacampeã mundial amadora, é campeã dos pesos leves da Associação Mundial e Federação Internacional de Boxe. Ela tem 32 anos e soma 12 vitórias, com cinco nocautes.

Rose é a dona do cinturão da Organização Mundial de Boxe desde dezembro de 2017. Ela está com 36 anos e tem um cartel invicto de 14 combates, com oito nocautes.