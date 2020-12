Katie Taylor é eleita a boxeadora do ano pela revista The Ring

Pelo segundo ano seguido, a irlandesa Katie Taylor foi nomeada a boxeadora do ano pela revista The Ring. Taylor é a primeira vencedora consecutiva do prêmio, embora a categoria feminina exista há apenas quatro anos.

Os prêmios da The Ring são geralmente vistos como os de maior prestígio no boxe profissional. O último lutador a ganhar a versão masculina do prêmio por dois anos consecutivos foi Manny Pacquiao em 2008 e 2009.

Antes de Taylor, apenas sete lutadores no total haviam sido coroados pela The Ring Magazine consecutivamente desde o início do prêmio em 1928. Foram eles: Joe Louis, Ezzard Charles, Ingemar Johansson, Joe Frazier, Muhammad Ali, Evander Holyfield e ‘Pac-Man’.

Taylor também substituiu recentemente a estrela americana Claressa Shields como número um libra por libra feminino do ranking da The Ring, após um ano em que ela venceu de forma contundente Delfine Persoon em uma revanche esperada e dominou a ex-campeã espanhola Miriam Gutierrez em sua defesa.