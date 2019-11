Katie Taylor ganha o quinto cinturão, o primeiro entre os pesos meio-médios-ligeiros

Em uma luta bastante equilibrada, a irlandesa Katie Taylor derrotou a grega Christina Linardatou, por pontos, após dez roundes, neste sábado, em Manchester, na Inglaterra, e conquistou o título dos pesos meio-médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe.

Taylor, de 33 anos, venceu por decisão unânime dos jurados: 96-94 e 97-93 (duas vezes). Ex-campeã unificada dos pesos leves, a invicta irlandesa soma agora 15 vitórias, enquanto Linardatou, de 31 anos, perdeu pela segunda vez em 14 combates.

Katie Taylor dominou bem os sete primeiros roundes, mas sentiu cansaço a partir do oitavo. Linardatou aproveitou e imprimiu pressão na adversária. No último assalto, a grega acertou belo golpe em Taylor, que sentiu e terminou com o olho direito bastante inchado.

“Christina é a melhor lutadora da categoria e sabíamos que seria um duelo muito difícil”, disse Katie Taylor, ainda no ringue. A lutadora se emocionou com os aplausos dos espectadores. “Agradeço a todos pelo apoio. Isso me ajuda a ir atrás de novos desafios.”

O empresário Eddie Hearn afirmou que uma revanche com a belga Delfine Persoon ou lutas com Amanda Serrano e Cecilia Braekhus deverão ser os próximos compromissos de Taylor.