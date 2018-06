Katie Taylor revela que quer o título de Rose Volante até o fim do ano

crédito: Peter Cziborra/Reuters

A irlandesa Katie Taylor disse que quer ganhar “todos” os cinturões mundiais na categoria dos leves até o fim do ano. A irlandesa, campeã olímpica e pentacampeão mundial amadora, é campeã pela Associação Mundial de Boxe.

Taylor luta dia 28 de abril, em Nova York, quando vai tentar ganhar também o cinturão da Federação Internacional de Boxe, que pertence à argentina Victoria Noelia Bustos.

Se Taylor vencer, vão restar os títulos do Conselho Mundial de Boxe, que pertence a belga Delfine Persoon, e o da Organização Mundial de Boxe, que é da brasileira Rose Volante.

“Esse ano não. Só o ano que vem ou no fim do ano… A ideia é fazer lutas da Rose aqui no Brasil antes de sair”, disse Felipe Moledas, técnico de Rose. A brasileira defende pela primeira vez o cinturão dia 21 de abril, em Santos.