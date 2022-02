Katie Taylor x Amanda Serrano é mais luta que Oscar Valdez x Shakur Stevenson. Os dois eventos deverão ser em 30 de abril, mas o duelo feminino, no Madison Square Garden, em Nova York, tem mais importância que o masculino.

O veterano Bob Arum, querendo puxar a sardinha para o seu lado, afirmou que o público prefere a disputa entre homens. Foi bastante criticado por isso, pois teve a intenção de desmerecer o evento do rival Eddie Hearn.

A irlandesa Katie Taylor e a norte-americana, filha de porto-riquenhos Amanda Serrano prometem ‘explodir’ Nova York e lotar o templo do boxe. Trata-se da maior luta da história do boxe feminino, com duas campeões sensacionais, cujos estilos garantem um combate espetacular.

Oscar Valdez x Shakur Stevenson, luta que interessa muito ao boxe brasileiro, pois o vencedor poderá enfrentar ainda este ano Robson Conceição, também é uma luta magnífica entre dois belos superpenas, mas perde em importância e como evento para Taylor x Serrano. O melhor para Arum seria escolher uma outra data para o confronto de seus pupilos.

O único que não perde em ocasião alguma é o boxe. Prepare o estoque de pipoca e guaraná.