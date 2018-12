Kelson Pinto apresenta seus campeões catarinenses de boxe

Um dos maiores boxeadores dos últimos tempos, Kelson Pinto, atualmente, tem um projeto social no “Instituto Anjos Sem Asa”, no 12º Batalhão da Polícia Militar do Balneáro Camboriú, em Santa Catarina.

Seis lutadores apoiados pelo projeto se sagraram campeões catarinenses. Confira os vencedores:

Eduardo Assis (Pará) Campeão Infantil – Peso Palha 44kg;

Matheus Luiz Ghem (Canelinha) Campeão Cadete – Peso Galo 54kg;

Lucas Oliveira (Coisa Feia) Campeão Cadete – Peso meio-médio-ligeiro – 63 kg;

Wilian Ramos (Gaudêncio) Campeão Elite – Peso meio-médio 69kg;

Ernesto Salvo (Tito) Campeão Elite – meio-pesado 81kg;

Everaldo Bier (Bier) Campeão Elite – Peso Pesado 90kg

Atualmente com 42 anos, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1999, Kelson lutou como profissional de 2002 a 2006. Somou 24 vitórias (22 nocautes) e duas derrotas.

Natural de Aracaju, Sergipe, Kelson foi campeão brasileiro, latino e tentou o título mundial dos superleves da Organização Mundial de Boxe, mas perdeu para o lendário portoriquenho Miguel Cotto.