Keno Machado luta bem e derrota adversário do Quirguistão no Mundial de Boxe

Preciso nos contra-ataques e com ótimo jogo de pernas, Keno Machado estreou com vitória, neste domingo, no Mundial de Boxe, em Ecaterimburgo, na Rússia. O peso meio-pesado (até 81 quilos) superou Erkin Adylbek Uulu, do Quirguistão, por pontos, em decisão unânime dos jurados: 30 a 27 (três vezes) e 29 a 28 (duas).

Por sorteio, o brasileiro já iniciou a disputa do Mundial na segunda rodada e por isso volta a lutar na terça-feira pelas oitavas de final. Ele está a duas vitórias da medalha de bronze e a três da decisão.

Já o peso pena (até 57 quilos) Douglas de Andrade foi eliminado, ao ser derrotado por Mirazizbek Mirkakhalilov, do Usbequistão, também em decisão unânime: 29 a 28 (dois), 30 a 27 (dois) e 30 a 26.

O peso pesado Abner Teixeira ainda luta neste domingo. O Brasil continua com cinco representantes no Mundial, que vai até dia 21 e tem a participação de 385 atletas, de 78 países.