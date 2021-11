Keno Marley derrota belga e está na final do Mundial de Boxe de Belgrado

Keno Marley ratificou seu favoritismo e derrotou o belga Victor Schelstraete, nesta quinta-feira, por pontos, após três assaltos e está na final do Mundial de Boxe de Belgrado, na Sérvia, na categoria até 86 quilos. Com a vitória, o brasileiro garantiu US$ 50 mil (R$ 278,9 mil) de premiação e vai disputar o ouro nesta sexta-feira, diante de Lauren Alfonso Domingues, cubano naturalizado do Azerbaijão.

Sempre com boa movimentação e precisão nos golpes, Keno, de 21 anos, teve maior dificuldade apenas no primeiro assalto. Depois, ao acertar a distância, o lutador nacional se impôs e não teve problemas para impressionar os jurados e ficar com a vitória.

Na Olimpíada de Tóquio, Keno, de 21 anos, perdeu nas quartas de final para o britânico Benjamin Whittaker, em decisão bastante polêmica dos jurados. Ele também foi campeão olímpico da juventude em 2018 e prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019.

O Mundial, que contou com a participação de 508 atletas, de 88 países, vai até sábado e nesta edição a novidade do Mundial é que a Associação Internacional de Boxe (AIBA, na sigla em inglês) vai distribuir US$ 2,6 milhões (R$ 14,6 milhões na cotação atual) aos medalhistas. O ouro vale US$ 100 mil (R$ 558,1 mil), a prata representa US$ 50 mil (278,9 mil) e o bronze garante US$ 25 mil (R$ 139,4 mil).