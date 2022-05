‘KO Auschwitz’ é o livro que conta a história de como o boxe salvou judeus do nazismo

A partir de 19 de julho, os amantes da nobre arte e da história da humanidade poderão adquirir o livro “KO Auschwitz”, que conta como os judeus presos em um dos maiores campos de concentração da 2ª Guerra usaram o boxe para sobreviver ao nazismo.

A introdução mostra qual o conteúdo da obra, feita pelo escritor espanhol José Ignacio Pérez, nascido em Madri.

“No maior matadouro de inocentes já conhecido… Auschwitz. Dizem que ali, do outro lado, atrás do arame farpado, bem ali onde o homem nunca foi um homem, mas uma fera, um nazista perguntou certa vez: Quem sabe lutar boxe? A resposta, fosse sim ou não… não havia viver, mas morrer. Dizem que ali, onde o homem, por não ter nome, era apenas um número, um SS entediado, cansado de matar, procurava diversão; um tempo livre para distrair da letargia do assassinato. E então ele perguntou novamente: Quem sabe boxear? É assim que Noah Klieger e os outros ‘boxeadores de Auschwitz’ se lembram dele. Sobre testemunhos incríveis de quem colocou as luvas para sobreviver no campo de concentração nazista.”

