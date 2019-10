Kovalev ‘passa por cima’ de Canelo e já prevê duelo com o vencedor de Beterbiev x Gvozdyk

Sergey Kovalev demonstrou grande confiança para o duelo com o mexicano Saul Canelo Alvarez, previsto para 2 de novembro, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, quando o russo vai colocar em jogo o cinturão mundial dos meio-pesados da Organização Mundial de Boxe.

Em entrevista coletiva, nesta terça-feira, Kovalev afirmou que já está de olho no vencedor entre o compatriota Artur Beterbiev e o ucraniano Oleksandr Gvozdyk, nesta sexta-feira, na Filadélfia, pelos cinturões do Conselho Mundial de Boxe e Federação Internacional de Boxe, para ser seu próximo adversário.

James Buddy McGuirt, técnico de Kovalev, disse que respeita Canelo e o considera um dos melhores lutadores da atualidade, mas não acredita que ele tenha condições de repetir entre os pesos pesados o mesmo sucesso que teve entre médios-ligeiros, médios e supermédios.

“Seus golpes são fortes, rápidos, mas insuficientes para vencer Kovalev, o melhor meio-pesado da atualidade”, afirmou o treinador.