Kubrat Pulev aposta em força mental para derrotar Anthony Joshua no dia 12

Em exclusividade a Marc Gatford da Betway Insider, o búlgaro Kubrat Pulev contou com exclusividade a Marc Gatford para Betway Insider como ele planeja planeja surpreender o mundo e ganhar os cinturões da AMB, FIB e OMB. Embora o britânico seja o favorito nas casas de apostas, Pulev confia na sua força mental para ajudá-lo a “expor” o campeão e provocar uma grande zebra.

Que pontos fracos você identificou no boxe de Anthony Joshua?

Venho assistindo às suas lutas atentamente. Ele tem um bom estilo e um bom físico, mas não mostrou nenhuma força mental. Sim, ele tem habilidade, mas não mostrou a força mental. Isso é algo que está dentro, no sangue de um homem, e ele não tem. Sei que sou o homem mais duro. Esta é a diferença – minha dureza vai prevalecer.

Como será a luta?

Será um jogo mental e um jogo de xadrez enquanto durar – um jogo de xadrez de mestres – mas a única diferença é que o fim vai vir como um raio. Posso dizer aos fãs que vou expor AJ de novo e provar que estão idolatrando o cara errado. Vou expor ele ao mundo pela segunda vez.

Na semana passada, AJ prometeu ‘atropelar’ você. Qual é sua resposta?

Ele deve ter aprendido isso com Andy Ruiz porque foi isso que aconteceu com ele. Vamos ver o que acontece.

Como está sua preparação?

Venho correndo 10km em 50 minutos nas montanhas Pirin, no sudoeste da Bulgária, para preparar minha resistência. Também venho escalando o famoso Pico ‘Dente’, que tem terreno muito duro e chega a 2.600-2.700 metros de altitude, onde o ar é muito rarefeito. Também venho treinando em um famoso complexo esportivo em Belmeken, nas montanhas. Foi construído para a antiga Alemanha Oriental, que queria ter as melhores condições na Europa. É uma base na altitude, longe do barulho da cidade, um lugar para tratar a mente e o corpo estando isolado nas montanhas. AJ disse que vai me atropelar. Bem, traremos uma avalanche das montanhas. Fisicamente e mentalmente sinto que estou no melhor momento da minha vida. Eu me sinto incrível e pronto. Ele pode tentar seu melhor, mas posso garantir a ele uma coisa: ele pode ter visto alguns adversários muito bons, mas nunca viu algo como eu no ringue antes.

É sua segunda chance de título. A primeira foi contra Wladimir Klitschko. O que você aprendeu que ajudará a vencer desta vez?

Aprendi muitas, muitas lições contra Klitschko. Usei a estratégia errada; não mantive minha distância e cometi muitos erros. Foi quase uma comédia porque fui incapaz de mostrar o que eu podia fazer com Klitschko. Deixe-me dizer, isso não vai acontecer de novo. Eu era muito verde para estar no nível de um título. Eu não estava pronto, ponto. Eu poderia aguentar 25 rounds fisicamente, mas estava verde demais para estar sob os holofotes. Mas foi uma experiência de aprendizado e agora estou pronto. A experiência que adquiri ao longo dos anos não tem preço.

Só deverá ter mil torcedores na plateia. Será uma vantagem para você?

Certamente será uma vantagem para mim porque todos sabemos o quão barulhentos eles são, e 85% seriam britânicos. Mas meu foco e conhecimento e minha capacidade geral no ringue não teriam sido tão afetados porque estou focado no que preciso fazer dentro do ringue.