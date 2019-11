Larry Holmes, um lendário campeão desprezado, completa 70 anos

Dono de um dos jabs de esquerda mais poderosos da história do boxe, Larry Holmes foi campeão dos pesos pesados de 1978 a 1985. Neste período defendeu o cinturão 20 vezes e enfrentou rivais do calibre de Earnie Shavers, Ken Norton, Alfredo Evangelista, Trevor Berbick, Leon Spinks, Gerry Cooney, Tim Whitherspoon e Marvis Frazier. Ganhou o apelido de “Assassino de Easton”, cidade na Pennsylvania, onde foi morar aos sete anos de idade.

Acumulou 48 vitórias consecutivas e ficou a uma de igualar o feito do lendário Rocky Marciano, mas perdeu, para muitos injustamente, diante de Michael Spinks. Incluive a revanche em 1986. Voltou em 1988 para enfrentar Mike Tyson e caiu no quarto assalto.

Holmes ainda teve fôlego para vencer o ex-campeão Ray Mercer e lutar 12 roundes diante de Evander Holyfield, mas não conseguiu recuperar o cinturão mundial. Parou de lutar aos 52 anos.

Nunca teve o respeito que merecia por parte do público e da imprensa. Muita gente não gostou quando ele enfrentou o amigo Muhammad Ali, de quem foi sparring muito tempo, em 1980. Holmes venceu um Ali já com os sintomas da doença de Parkinson. Após a luta, que acabou no décimo round, Holmes chorou muito por ter vencido seu grande ídolo.

Holmes lutou de 1973 a 2002. Somou 75 lutas, com 69 vitórias (44 nocautes) e apenas seis derrotas. Com o tempo, Holmes ganha credibilidade, mas ainda é preciso fazer muitas homenagens para um dos maiores da história da nobre arte, que neste domingo completa 70 anos. Entre os boxeadores sempre foi respeitado. Fez parte do documentário “Champions Forever”, ao lado de Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman e Ken Norton.