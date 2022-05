crédito: redes sociais

Lenda do boxe brasileiro, Reginaldo ‘Holyfield’ Andrade está doente e precisa de ajuda. Ex-boxeador supermédio, de 56 anos, ficou famoso por suas lutas lutas históricas com o pernambucano Luciano ‘Todo Duro’ Torres.

Holyfield foi internado na terça-feira com anemia, pneumonia, diabetes e alteração da próstata. Vídeos circularam pela internet mostrando o ex-lutador, que tem dificuldades para andar e falar, além de estar com apenas 66 quilos. No auge da forma, o boxeador baiano pesava 75 quilos.

“Está sendo uma tristeza. Estou aqui sem dormir desde ontem (segunda-feira). Desde que ele começou, eu e minha irmã não conseguimos dormir direito, muito preocupadas. Foi quando a gente viu mesmo que, se ele ficasse em casa, ele poderia morrer. Aí a gente decidiu trazer ele para a UPA, para ele ter um tratamento adequado, porque em casa não tem como”, disse Viviane Andrade, filha de Holyfield, em entrevista à TV Bahia.

Várias pessoas ligadas ao boxe brasileiro estão procurando ajudar Holyfield. Esquiva Falcão, que está nos Estados Unidos se preparando para sua próxima luta, dia 29, em São Paulo, gravou um vídeo pedindo ajuda das autoridades baianas.

Reginaldo Holyfield foi campeão brasileiro, sul-americano e latino na década de 90 e nos anos 2000, mas ficou bastante conhecido por causa das sete lutas disputadas com o pernambucano Luciano ‘Todo Duro’. A rivalidade chegou à telona com o documentário “A Luta do Século”, em 2018.