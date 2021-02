Leon Spinks, peso pesado que derrotou Muhammad Ali em 1978, morre aos 67 anos

Leon Spinks, o boxeador que assombrou o mundo ao derrotar Muhammad Ali em 1978, com apenas oito lutas profissionais, morreu, neste sábado, aos 67 anos. Ele lutava há anos contra o câncer de próstata.

Junto com o irmão Michael Spinks, Leon foi medalha de ouro na Olimpíada de Montreal, em 1976 e campeão dos pesos pesados por sete meses.

Com 24 anos, Leon Spinks derrotou um decadente Ali após 15 assaltos, em 15 de fevereiro de 1978, em Las Vegas. Em setembro do mesmo ano, em New Orleans, foi derrotado pelo mesmo Ali, depois de também 15 assaltos.

Em 1981, tentou mais uma vez o título mundial, mas perdeu para Larry Holmes, em três rounds. Lutou até 1995, mas não conseguiu mais ter sucesso.

Seu cartel teve 26 vitórias (14 nocautes), 17 derrotas e três empates. Simpático e muito humilde, costumava ir aos cassinos de Las Vegas e assinava luvas de fãs.